Strage Bologna: Colosimo (Fdi), 'desecretazione atti per ricerca verità e giustizia'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Il 2 agosto è una data che ha segnato profondamente e in modo irreversibile la storia della nostra Nazione, ferita provocata da un atto terroristico che ha fatto precipitare nella disperazione e nella paura l’Italia intera. Oggi è vivo più che mai in noi il ricordo di quel giorno di terrore e sangue, che strappò alla vita vittime innocenti. In tutti questi anni i loro familiari non si sono mai arresi e hanno tenuto vivo il ricordo di quella sanguinosa strage cercando, senza mai arrendersi, la verità. A loro, oggi, va il mio pensiero e tutta la mia vicinanza. Mettere a disposizione gli atti declassificati, così come sta facendo il governo, credo che rappresenti il modo migliore per imboccare la strada della verità e giustizia. Questa è l’unica strada da seguire per onorare tutte le vittime innocenti di quel tragico giorno". Così Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia e deputata di Fratelli d'Italia.