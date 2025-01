Strage Bologna, legale famiglie vittime: resa giustizia all'Italia

Roma, 15 gen. (askanews) – “La sentenza della Cassazione rende giustizia ai familiari delle vittime, alla comunità emiliano-romagnola e a tutta la Repubblica italiana. Gilberto Cavallini è stato condannato definitivamente all’ergastolo”. Lo ha detto l’avvocato Andrea Speranzoni, che ha rappresentato la parte civile per la Regione Emilia, il Comune di Bologna e una cinquantina di familiari delle vittime della strage di Bologna dopo la sentenza della Cassazione che ha condannato in via definitiva la pena all’ergastolo per Gilberto Cavallini.

“Le sentenze che passano in giudicato sono rilevanti non solo per la condanna alla pena massima, e perché riconoscono la responsabilità in un atroce delitto, ma perché sono sentenze che hanno potuto scandagliare, scavare e trovare il ruolo di Gilberto Cavallini come uomo cerniera fra il gruppo operativo dei Nar che commette il reato di strage – assieme a Luigi Ciavardini che militava in Terza posizione – e il nucleo eversivo di Ordine nuovo veneto responsabile delle prime stragi. Le sentenze infatti lo collocano come uomo crocevia dell’eversione di destra di quel periodo e illuminano con una luce nuova il ruolo di Cavallini nei rapporti con Ordine nuovo veneto e con ambienti dei servizi segreti cosiddetti deviati”.