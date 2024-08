Strage Bologna, Lepore: dopo sentenze anniversario più importante

Bologna, 2 ago. (askanews) - "E' un anniversario particolarmente importante non solo perché ogni 2 agosto per Bologna è un momento di grande partecipazione e di impegno, ma in particolare perché quest'anno, ancora una volta, abbiamo ricevuto importanti aggiornamenti dalle sentenze dei Tribunali e...

Bologna, 2 ago. (askanews) – “E’ un anniversario particolarmente importante non solo perché ogni 2 agosto per Bologna è un momento di grande partecipazione e di impegno, ma in particolare perché quest’anno, ancora una volta, abbiamo ricevuto importanti aggiornamenti dalle sentenze dei Tribunali e questo per noi, assieme ai familiari delle vittime, è fondamentale ed importante”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante l’incontro i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 a Palazzo d’Accursio a Bologna.

“Voglio ringraziare tutta la stampa che è presento oggi, quella locale e quella nazionale con anche qualche ospite internazionale – ha aggiunto Lepore -. Perché noi abbiamo bisogno che la storia del 2 agosto non sia solamente la storia del nostro territorio, ma sia davvero una grande questione nazionale. E poi perché abbiamo bisogno di libertà di stampa e che la vostra professione sia difesa e tutelata proprio perché la verità e la giustizia possa essere portata a tutti”.