Strage Bologna: Pellegrino (Fdi), 'da Meloni impegno costante per ricerca verità'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Sono ingiustificabili gli attacchi al Governo Meloni di Lepore e Bolognesi, che utilizzano la ricorrenza di una strage, come quella di Bologna, per inscenare un indegno comizio politico e di parte. Il Governo Meloni non si è mai girato dall’altra parte ...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Sono ingiustificabili gli attacchi al Governo Meloni di Lepore e Bolognesi, che utilizzano la ricorrenza di una strage, come quella di Bologna, per inscenare un indegno comizio politico e di parte. Il Governo Meloni non si è mai girato dall’altra parte su questo tema e si è impegnato da subito per accelerare e velocizzare il versamento degli atti declassificati”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, responsabile del dipartimento tutela Vittime del partito.

“Non solo. Fratelli d’Italia -ricorda- è promotore del dl 991 a prima firma Lisei, sottoscritto anche da me e da colleghi di tutti i Gruppi politici, teso a migliorare le norme vigenti in materia di benefici per le vittime e a porre fine ai numerosi contenziosi giudiziari con lo Stato. L’impegno di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni sulla ricerca delle verità nelle stragi è costante e dura da tempo. Chi la attacca accusandola di fare la vittima si presta solo ad una scadente polemica politica, togliendo anche valore e credibilità alle proprie posizioni”.