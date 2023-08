Strage Bologna: Piantedosi, ‘lo Stato cammina con voi’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Lo Stato cammina con voi, non si sottrae alla responsabilità di proiettarsi nel passato per confrontarsi con la verità e coltivarne la memoria, ma anche di volgere lo sguardo al futuro per contribuire alla speranza”. Lo ha detto il ministro dell&...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Lo Stato cammina con voi, non si sottrae alla responsabilità di proiettarsi nel passato per confrontarsi con la verità e coltivarne la memoria, ma anche di volgere lo sguardo al futuro per contribuire alla speranza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo alla commemorazione per l’anniversario della Strage del 2 agosto 1980.

“Il nostro impegno e il dovere di non dimenticare e di non attenuare lo sdegno sono fondati sul rispetto e sulla solidarietà per le vittime e per i loro familiari” ha aggiunto.