Strage Bologna: Rando (Pd), 'no revisionismi, fu eccidio neofascista'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Un giorno di dolore e di memoria, ma soprattutto di vicinanza ai familiari delle vittime. A 43 anni dalla strage della stazione di Bologna è necessario ribadire a tutti che la storia e la memoria non si archiviano. Una strage che ha scosso la coscienza di tutti gli italiani e caratterizzata da rallentamenti, depistaggi, servizi deviati. E con una verità processuale scritta in più sentenze: è stata una strage neofascista". Lo dichiara in una nota Vincenza Rando, senatrice e responsabile Legalità, Trasparenza e Contrasto alle mafie della segreteria nazionale del Partito democratico.

"C’è un clima politico che in modo velato vuole rimettere in discussione tutto questo o, peggio, revisionare la storia – continua -. Ecco perché, in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna, è necessario ribadire che è responsabilità di tutti respingere al mittente qualsiasi tentativo di mettere in discussione la verità processuale. Il 2 agosto è stata una strage fascista con il coinvolgimento di pezzi deviati dello Stato e tutto questo non può essere archiviato o cancellato dall'oblio". "La strada per la verità e la giustizia è stata tracciata, mancano ancora tasselli ma non si torna indietro, a qualsiasi costo. E' pronta la classe politica di allora e quella attuale a fare i conti con il proprio passato?", conclude Rando.