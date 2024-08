Strage Bologna: Schlein, 'destra non ha mai tagliato radici proprio passato'**

**Strage Bologna: Schlein, 'destra non ha mai tagliato radici proprio pa...

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Questi tengono stretta la fiamma nel simbolo e fanno pure gli offesi. Questa destra non ha mai tagliato le radici con il proprio passato. C'è un collegamento con la destra missina. Hanno fatto due giorni le vittime, ma poi c'è chi mette in discussione quelle sentenze". Così Elly Schlein a In Onda su La7.