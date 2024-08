Strage Bologna: Tajani, 'matrice neofascista, Mollicone? Non devo commentare tutti'

Strage Bologna: Tajani, 'matrice neofascista, Mollicone? Non devo commen...

Strage Bologna: Tajani, 'matrice neofascista, Mollicone? Non devo commen...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Non devo commentare tutti quelli che parlano, altrimenti non finiamo più. Abbiamo detto qual à la nostra posizione, stragi come quelle di Bologna e dell'Italicus sono stragi che hanno una matrice neofascista. E' finita lì". Cos&igr...