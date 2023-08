Strage Bologna: Zingaretti (Pd), 'matrice neofascista, negare la verità fa male a Paese'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Insieme ai misteri ci sono delle verità, delle varietà accertate. È accertato che la matrice della strage di Bologna è una matrice neofascista e non c'è nessuna retorica o confusione o polverone che può nascondere fatti e valutazioni accertate, come ha oggi ricordato in maniera autorevole ancora una volta il nostro presidente della Repubblica. Quindi chi punta a memorie condivise, e io condivido questa ambizione di essere una patria unita, deve anche sapere che la memoria condivisa deve partire dalla chiarezza e dalla verità. E la verità è che la strage di Bologna ha quella matrice neofascista e chi ha difficoltà ad ammetterlo sbaglia perché divide e indebolisce la nostra bella Italia. E non fa bene al nostro Paese. Per fortuna le cose cambiano perché gli stragisti e neofascisti hanno perso. Oggi c'è una democrazia e quella democrazia e quella libertà hanno vinto". Così Nicola Zingaretti, deputato e presidente della Fondazione Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.