Strage Brandeburgo, trovata una lettera: il padre temeva di perdere i figli per un falso green pass

Sulla scena della strage di Brandeburgo è stata trovata una lettera di addio: l'avrebbe scritta il padre svelando i motivi dello sterminio.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, le autorità avrebbero rinvenuto una confusa lettera di addio nell’abitazione di Koenig Wusterhausen, nel Brandeburgo, dove sabato 4 dicembre 2021 si è consumata la strage che ha portato al ritrovamento di cinque cadaveri. Secondo le prime ricostruzioni, il padre avrebbe ucciso la famiglia per poi togliersi la vita perché temeva di poter incorrere in problemi giudiziari a causa di un falso green pass.

Strage di Brandeburgo: trovata lettera di addio

Secondo quanto scritto nella lettera, alla base del delitto ci sarebbe stata la falsificazione della certificazione di vaccinazione contro il Covid della moglie. Per questo l’uomo era terrorizzato che lo arrestassero e che gli venissero tolti i figli, anche perché il certificato falso era stato scoperto dal datore di lavoro della donna.

Temendo di poter incorrere in seri problemi con la legge, avrebbe così sterminato l’intera famiglia.

Nel testo emerge infatti l’angoscia che la coppia viveva all’idea che le autorità giudiziarie potessero togliere loro i figli.

Strage di Brandeburgo, trovata lettera di addio: i fatti

I cadaveri della coppia e dei tre figli di 4, 8 e 10 anni erano stati trovati sabato 4 dicembre con ferite da taglio e da proiettili. A ritrovarli è stato un vicino di casa della famiglia, che si trovava in quarantena per via del Covid, che ha subito allertato la Polizia.

Sulla scena è stata rinvenuta anche una pistola, che si sta cercando di capire se sia l’arma del delitto.