Home > Askanews > Strage Capaci, Maria Falcone: nessuna passerella antimafia Strage Capaci, Maria Falcone: nessuna passerella antimafia

Palermo, 23 mag. (askanews) – “Non facciamo passerelle, non le abbiamo mai fatte. Se ogni anno concludiamo un percorso educativo, è ovvio che devono essere presenti le istituzioni. Sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere la possibilità di un cambiamento”. Lo ha detto Maria Falcone, sorella del giudice ucciso, in occasione dell’inaugurazione del museo che sarà dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palazzo Jung a Palermo. “Non mi interessa a quale partito appartengono le istituzioni, non possiamo chiamarle passerelle, le chiamerei presenze delle istituzioni”.

Palermo, 23 mag. (askanews) - "Non facciamo passerelle, non le abbiamo mai fatte. Se ogni anno concludiamo un percorso educativo, è ovvio che devono essere presenti le istituzioni. Sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere la possibilità di un cambiamento". Lo ha detto Mari...