Strage Cutro: Magi, 'ipocrisia Giorgetti e Piantedosi, anche colpa loro se militari indagati'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Quanta ipocrisia nelle parole di Giorgetti e Piantedosi: i due ministri sanno che sempre più spesso negli ultimi anni è divenuto abituale per le nostre autorità affrontare eventi critici in cui c'è un rischio concreto di vita per decine di persone come fossero operazioni di law enforcement e questo produce conseguenze tragiche, come nel caso del naufragio di Cutro, proprio perché la macchina dei soccorsi non scatta come dovrebbe. Se non lo sanno è molto grave, vuole dire che parlano a sproposito, se lo sanno e fanno finta di non esserne a conoscenze è ancora più grave. Una cosa è certa, la responsabilità principale di ciò che è avvenuto a Cutro è politica ed è del governo”. Lo scrive su twitter il segretario di +Europa, Riccardo Magi.