Strage della Marmolada, Filippo Bari e il selfie 15 minuti prima della tragedia

Tra i dispersi nella strage della Marmolada ci sono quattro alpinisti di Vicenza, tre escursionisti della sezione Cai di Malo e una guida. Filippo Bari, di 27 anni, 15 minuti prima della tragedia aveva pubblicato un selfie sulla vetta della Marmolada. “Guardate dove sono” ha scritto Filippo, come riportato da La Stampa. Arrivava da Mola, in provincia di Vicenza, ed era partito insieme ad altri cinque amici per fare l’escursione.

Le persone che lo conoscono hanno spiegato che non era alle prime armi, ma un appassionato “abbastanza esperto“.

Vittime e dispersi

Intanto sono state identificate tre vittime italiane, una originaria della provincia di Vicenza e una della provincia di Treviso, entrambe guide alpine. Anche la terza sarebbe veneta. Tra i dispersi ci sarebbe anche un uomo di 50 anni di Alba di Canazei. Il conteggio delle vittime purtroppo sembra destinato a salire.

Sergio Mattarella ha telefonato a Maurizio Fugatti, governatore trentino, per esprime cordoglio e vicinanza, mentre le ricerche vanno avanti.