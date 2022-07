Strage della Marmolada, i soccorritori: “Rischio di esplosione di bombe della Grande Guerra”

Proseguono le ricerche dei dispersi della Marmolada, i soccorritori devono procedere con cautela: possibile presenza di ordigni della Grande Guerra

La strage della Marmolada della scorsa domenica ha causato diversi morti e anche alcune decine di dispersi. Nella mattinata di oggi sono proseguite le ricerche delle persone disperse: i soccorritori si sono avvalsi di droni per osservare la zona dall’alto.

Strage della Marmolada, il timore dei soccorritori: la presenza di ordigni inesplosi

Le ricerche, sottolineano i soccorritori, devono procedere spedite, ma con cautela, a causa della possibile presenza di alcuni ordigni inesplosi risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Il comandante dei vigili del fuoco, ha raccontato: “Bisogna agire con prudenza perché in quell’area c’è stata una guerra, c’è il rischio di trovare ordigni della Prima Guerra Mondiale. Serve cautela, le bombe sono pericolose.” Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento, ha spiegato: “Dobbiamo recuperare il recuperabile finché c’è speranza, poi si vedrà“ – riferendosi ad alcuni vestiti individuati da uno dei 4 droni utilizzati nelle ricerche.

Non si sa al momento, se quegli indumenti siano di qualche disperso di domenica o se si tratti di indumenti lì da molto più tempo.

Proseguono le ricerche: il programma dei prossimi giorni

Nonostante il pericolo ordigni, le ricerche non si arrestano: “Sicuramente per tutta la settimana andranno avanti le ricerche coi droni, giorno e notte, saranno sempre attivi, poi dopo quella fase si valuterà la tenuta per una eventuale bonifica.”