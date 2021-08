Strage di Bologna, Cartabia: la nube si sta pian piano diradando

Roma, 2 ago. (askanews) – “Quarantuno anni dopo quel 2 agosto 1980, la polvere che rivestiva i corpi martoriati di chi si trovava in stazione; quella polvere, che avvolse Bologna come in un unica nube soffocante e che troppo a lungo ha coperto molteplici responsabilità, oggi, quella polvere pian piano si sta diradando, si sta sollevando e lascia intravedere nuovi contorni e nuovi profili dell accaduto”.

Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, alla cerimonia per l’anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“Dopo molti processi, si sta celebrando ora quello ai mandanti. E di questo va dato merito alla tenace determinazione attiva, convinta e motivata dei familiari delle vittime e all impegno della Procura generale di Bologna e di tutti i magistrati”.