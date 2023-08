Strage di Bologna, Schlein: "Non accettiamo alcun tipo di depistaggio"

Bologna, 2 ago. (askanews) – “Come ogni anno a Bologna a fianco dei familiari delle vittime per ribadire che non accettiamo alcun tentativo di depistaggio ulteriore, alcun tentativo di riscrivere la storia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine del corteo per la commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“Le evidenze processuali già chiariscono che questa è stata una strage di matrice neofascista e anche con un intento eversivo – ha aggiunto Schlein -. Continuiamo a chiedere la piena verità a giustizia. C’è un diritto alla verità che non appartiene soltanto, anche se per primi, ai familiari delle vittime ma appartiene alla nostra Repubblica, a tutta la cittadinanza”.

“Ogni anno è bello vedere che c’è una forte partecipazione comunitaria – ha spiegato la segretaria – tutta la città si stringe attorno ai familiari, anche la regione e tante persone che vengono dal resto d’Italia per stare al fianco dei familiari e continuare a chiedere verità e giustizia. Siamo ancora qui a manifestare tutto il nostro impegno in questa direzione”.