Strage di Bologna, Zaki: "Giornata importante, io qui con le famiglie"

Bologna, 2 ago. (askanews) – “È una giornata molto importante per la città ed essere qui con con le famiglie” delle vittime per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. “Quindi ho pensato che sarei dovuto essere qui per loro oggi, per supportarli, per mostrare loro la mia vicinanza”. Così Patrick Zaki, il ricercatore egiziano graziato dal presidente dell’Egitto al-Sisi, tornato a Bologna dove si è laureato all’Alma Mater.

“È la giornata delle famiglie e dovremmo essere dalla loro parte e stare vicino a loro e spero che potremmo fare qualcosa per loro” ha aggiunto Zaki a margine delle celebrazioni a ricordo delle vittime della strage del 2 agosto 1980. “So della bomba, di tutto, di quello che accadde. Dovremmo essere dalla parte dei familiari oggi e spero che ci possa essere una memoria ogni anno, stando vicini a loro, mostrando il nostro supporto”, ha concluso.