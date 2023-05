Strage di Capaci, corteo a Palermo con gli studenti per la legalità

Palermo, 22 mag. (askanews) – Decine di persone in marcia a Palermo sotto lo slogan “Ricostruire i fili della memoria e riallacciare le trame della legalità”. Un corteo dal Tribunale alla Questura, il giorno prima dell’anniversario della strage di Capaci, 31 anni fa, il 23 maggio 1992, per connettere simbolicamente i luoghi che hanno subito l’attacco della criminalità mafiosa.

Alla manifestazione hanno preso parte delegazioni di studenti di diverse scuole della città. In testa al corteo Tina Montinaro, vedova di Antonio, agente di scorta ucciso nella strage di Capaci:

“É una cosa importante, abbiamo preso l’ultimo stragista (Messina Denaro) ma a questi ragazzi non possiamo certamente dire che la mafia è sconfitta e non c’è più, siamo qui per fargli capire che è importante la loro partecipazione e che devono pretendere sempre la libertà”.

“Bisogna parlare con i genitori, con gli anziani, perché i giovani sono più informati di noi, quindi bisogna andare in certi quartieri e parlare con le persone, bisogna essere presenti sul territorio”.

Iniziative e manifestazioni per dire “no alla mafia” anche a Campobello di Mazara, il paese dove si nascondeva il superboss Matteo Messina Denaro.

