Sono lievemente aumentate le pene per la "banda dello spray" al peperoncino colpevole della strage di Corinaldo, durante il concerto di Sfera Ebbasta.

Strage di Corinaldo, pene aumentate in appello: a quanto ammontano

Le condanne per i componenti della “banda dello spray” al peperoncino, a processo per aver provocato la morte di sei persone, cinque minorenni e una donna, sono state lievemente aumentate nella sentenza d’Appello.

La Corte d’Assise d’Appello ha riconosciuto l’accusa associativa oltre ai reati di omicidio preterintenzionale, lesioni, furto e rapina. Rispetto alla sentenza di primo grado sono stati stabiliti aumenti di pena variabili da uno a quattro mesi. Sono state inflitte condanne tra i 10 anni e 9 mesi e i 12 anni e 6 mesi. Secondo i giudici, i sei ragazzi avrebbero spruzzato spray al peperoncino per commettere furti e rapine durante il concerto di Sfera Ebbasta, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018.

Hanno provocato una ressa nella quale sono morti 5 minorenni e una mamma di 39 anni.

L’avvocato Carlo De Stavola, difensore del principale indiziato per la strage di Corinaldo, ha puntato il dito contro il locale, dichiarando che a causare la tragedia sia stato il macchinario dei fumi di scena, sparito la mattina seguente. Secondo l’avvocato di Ugo Puorto, figlio del boss del clan dei Casalesi in provincia di Modena, Sigismondo Di Puorto, non ci sono stati approfondimenti su questo macchinario, scomparso e ritrovato un mese dopo a San Marino, in fase di indagine.

Secondo il legale, l’accertamento fatto sulla bomboletta spray è stato fatto senza il coinvolgimento della difesa nonostante il ragazzo fosse già nella lista degli indagati.

Strage di Corinaldo, la banda dello spray al peperoncino

Ugo Di Puorto, secondo l’accusa, era la mente del gruppo. Il figlio del boss aveva diversi interessi criminali nel modenese. Aveva iniziato anche a compiere piccole rapine all’interno dei locali, con l’aiuto dello spray al peperoncino.

Insieme agli altri ragazzi coinvolti, Di Puorto aveva portato alcuni gioielli rubati nella discoteca in un Compro Oro di Castelfranco. Il proprietario dell’attività ha raccontato di essere stato “costretto a prendere quel materiale“, portato fino a Castelfranco nel tentativo di disfarsi della refurtiva e ottenere del denaro. “Ho preso quelle cose perché mi minacciavano. Sono finito in una situazione più grande di me ma ho avuto paura. Venivano sempre in quattro o in cinque, sempre sotto effetto di stupefacenti” ha dichiarato Andrea Balugani, titolare del negozio condannato per ricettazione. Secondo le forze dell’ordine, Di Puorto era già stato protagonista di rapine e risse. Il giovane è stato anche accusato di detenzione di armi e stupefacenti. Con queste attività illecite Di Puorto e gli altri ragazzi riuscivano a guadagnare anche 15mila euro al mese.