Strage di Cutro, dall'imbarcazione sparisce lo zaino con un milione di euro

Secondo quanto raccontato da alcuni dei sopravvissuti della terribile strage di Cutro, su quella maledetta imbarcazione era presente anche una borsa colma di banconote. Anche gli investigatori confermano, sulla barca c’era uno zaino con un milione di euro: ma che fine ha fatto adesso?

Naufragio di Cutro, dove è finita la borsa con un milione di euro?

“I soldi erano in uno zaino nero, grande, che stava sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti” – racconta qualcuno tra i superstiti della terribile strage di Cutro che ha sconvolto l’Italia la notte tra il 26 e 27 febbraio scorsi. Con tutta probabilità, si trattava dei soldi che gli scafisti avevano raccolto dai migranti per permettere loro di fare quel viaggio verso il nostro Paese. Dopo il naufragio, però, lo zaino e il suo prezioso contenuto sono scomparsi.

L’ipotesi degli investigatori

Anche gli investigatori sono sicuri che sull’imbarcazione ci fosse realmente questa borsa descritta dai superstiti del naufragio, e avanzano un ipotesi. Probabilmente, lo zaino e l’intero ammontare di denaro sono scomparsi insieme al quarto scafista che non è mai stato rintracciato. Per il momento gli avvocati spiegano: “Non c’è stato nessun sequestro di denaro, non esiste un verbale depositato che lo certifichi.”