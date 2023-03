Strage di Cutro: Mattarella in visita alla camera ardente

La tragedia conosciuta come la strage di Cutro ha segnato il destino di 67 migranti, morti durante il naufragio del barcone su cui stavano viaggiando, lo scorso 26 febbraio. Si attende l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che renderà omaggio alle salme presso il palazzetto dello sport di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente. Da Repubblica si viene a sapere che al momento Mattarella si trova presso l’ospedale San Giovanni di Dio per visitare i feriti. Come informa il Corriere della Calabria è previsto in seguito un incontro con il primo cittadino di Cutro, Antonio Ceraso. É ripreso intanto l’afflusso alla camera ardente.

Strage di Cutro: i cittadini di Crotone rendono omaggio alle vittime

La camera ardente allestita presso il palazzetto dello sport di Crotone è un triste e ininterrotto pellegrinaggio del dolore. TgLa7 fa sapere che oltre ai superstiti e ai cari delle vittime, sono giunti in moltitudine anche i cittadini crotonesi, i quali hanno voluto dimostrare la loro solidarietà.

Mattarella: “Ennesima strage nel Mediterraneo”

Già domenica scorsa Mattarella aveva espresso il proprio dolore per i naufraghi morti presso le coste crotonesi. Nel corso della strage hanno perso la vita anche alcuni bambini. Il presidente aveva affermato in tale occasione: “È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente”.