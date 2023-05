Strage di Erba, il perito fonico di "Quarto Grado" analizza la prima testimonianza di Frigerio: ecco che cosa è emerso

La trasmissione “Quarto Grado” è tornata a parlare della strage di Erba ed in particolare ha analizzato grazie all’aiuto di un perito fonico la primissima testimonianza di Mario Frigerio. Ecco tutti i dettagli.

Nella puntata di venerdì 12 maggio 2023, la trasmissione “Quarto Grado” condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si è occupata nuovamente del caso della strage di Erba.

Nello specifico, nel corso della trasmissione si è parlato della primissima testimonianza rilasciata da Mario Frigerio il 15 dicembre del 2006, a distanza di quattro giorni dalla strage in cui morirono quattro persone tra cui un bambino di due anni.

A spiegare perché a distanza di 17 anni da quando si è consumata la strage di Erba, Quarto Grado ha deciso di far analizzare la primissima testimonianza di Mario Frigerio da un perito fonico, è stata la co-conduttrice, che si è così espressa a riguardo:

“Abbiamo deciso di fare questa prova, perché in 17 anni, le tecniche di ascolto e anche di deciframento degli audio hanno fatto enormi passi in avanti, non solo come software, ma anche le tecniche sono cambiate. Il nostro esperto ha ascoltato questo audio quattro volte al giorno per due settimane”.