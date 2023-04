Strage di Erba, le diverse versioni di Olindo e Rosa: cosa è emerso

Rosa e Olindo potrebbero essere davvero innocenti? È corretto riaprire il processo della strage di Erba ad oltre un decennio di distanza? Questi sono alcuni interrogativi che sono sollevati in seguito alla richiesta di revisione portata avanti dal Procuratore Generale Tarfusser.

Quarto Grado ha puntato l’attenzione sul caso nel corso della puntata di venerdì 21 aprile. In particolare sono state fatte sentire le diverse versioni di Rosa e Olindo. I due coniugi, in entrambi i casi, si erano dichiarati prima innocenti e poi colpevoli.

Strage Erba, la versione di Rosa

Nell’interrogatorio dell’8 gennaio 2007, Rosa Bazzi, si era professata innocente, tanto da respingere diverse accuse a cominciare dall’ematoma riportato sul braccio del marito Olindo: “Non abbiamo lavato i vestiti…” e ancora “Ho sempre detto la verità, non è detto da noi fare quelle cose lì, abbiamo litigato, ma non arrivare a quel livello…”.

e la confessione del 10 gennaio 2007…

Circa due giorni dopo Rosa ha raccontato tutt’altra versione anche se – come è possibile notare – si prenderà la responsabilità per buona parte delle accuse che le sono state poste: “Siamo saliti dalle scale, l’abbiamo aspettata fuori dalla porta, io e mio marito che ha dato una sprangata in testa a Raffaella, è caduta, la mamma era dietro e mio marito ha dato una sprangata in testa. Raffaella mi ha preso e mi voleva picchiare. Mio ha dato un’altra sprangata, mi ha preso e mi ha morsicato il dito, io avevo il coltello in mano…”

La versione di Olindo

Anche la versione di Olindo ha seguito un analogo modus operandi rispetto a quello della moglie Rosa: la dichiarazione di innocenza dell’8 gennaio del 2007 e la confessione del 10 gennaio. Nel dichiararsi innocente Olindo aveva inizialmente dichiarato: “Mi ritengo estraneo, conoscevo Castagna Raffaella, da 6 anni, da quando è venuta ad abitare”.

Ha poi aggiunto: “Litigavo con la moglie e con il marito, tanto non gliene fregava niente a nessuno dei due. Ho litigato con il padre se è per quello. Siamo venuti alle mani due volte…”.

La confessione di colpevolezza

“Quella sera, la prima che mi sono trovata di fronte era la Raffaella e l’ho lasciata lì per terra, ho colpito subito la madre, sono andato in soggiorno e ho preso il figlioletto piccolino… ho dato fuoco alla carta e ho dato fuori anche alla cameretta e ho fato fuoco anche lì… li ho colpiti sulla destra, la scena del bambino non la voglio ricordare…”