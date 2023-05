Strage di Foggia, uccide la figlia e il vicino e poi fa il video: "Vedete? Li ho macellati"

Il duplice omicidio è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023: una ragazza di 16 anni e un uomo di 51 anni sono stati uccisi a coltellate dal padre di lei. Il killer si chiama Taulant Malaj e dopo il suo folle gesto ha girato un video in cui mostrava i corpi delle due persone uccise riversi al suolo.

Duplice omicidio di Foggia, il video dell’assassino: “Vedete? Li ho macellati”

“Vedete questo qua, lui è l’italiano” – dice Taulant mentre inquadra il corpo insanguinato del suo vicino di casa, Massimo De Santis. Il killer pensava che il 51enne avesse una relazione con sua moglie -“Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo.” La telecamera poi si sposta e inquadra Jessica, la figlia di Malaj, anche lei morta. Al suo fianco c’era la madre, ferita, non è da escudere che la 16enne sia intervenuta proprio per proteggere sua mamma. “Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti e tre, anche mia figlia, vedete qui. Ma non ho ancora finito.” Taulant, infatti, chiede dove si trovasse il bambino. L’uomo aveva intenzione di uccidere anche suo figlio più piccolo, di soli 5 anni.

Il video circola nelle chat di WhatsApp

Il macabro video in pochi attimi ha iniziato a circolare in alcune chat di WhatsApp dei residente di Torremaggiore. La polizia, nel frattempo, è intervenuta e ha arrestato l’uomo. Massimo De Santis è morto a seguito di 20 coltellate, stessa sorte anche per Jessica. La madre, invece, è ferita e ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.