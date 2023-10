Le condizioni delle persone rimaste ferite in modo grave nell’incidente di Mestre stanno migliorando. Lo ha comunicato la Regione Veneto.

Strage di Mestre, migliorano le condizioni dei feriti gravi ancora ricoverati

Le condizioni delle persone rimaste ferite in modo grave nel terribile incidente di Mestre stanno lentamente migliorando. A comunicarlo la Regione Veneto, che si è riferita alla situazione delle persone ancora ricoverate negli ospedali veneti. Le pazienti più gravi, tre ricoverate all’ospedale di Padova e la giovane tedesca ricoverata a Mestre, sono state definite “stabili” dai medici, anche se le loro condizioni sono ancora critiche. Sempre a Mestre sta migliorando una 40enne ucraina, che dovrebbe uscire dalla terapia intensiva. Sta meglio anche la 21enne francese ricoverata all’ospedale di Dolo, che lunedì 9 ottobre uscirà dalla terapia intensiva.

Strage di Mestre: in tutto 14 i feriti ricoverati

Migliorano anche le condizioni del paziente tedesco di 33 anni ricoverato a Treviso, le cui condizioni erano state definite critiche. Per la donna ucraina di 33 anni, invece, si ipotizza una dimissione in tempi brevi dalla terapia intensiva. La situazione degli altri feriti, che in tutto sono sempre 14, per il momento risulta invariata e non si hanno informazioni più dettagliate.