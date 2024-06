Strage di pellegrini alla Mecca, il caldo uccide oltre 900 persone

La Mecca, 20 giu. (askanews) - Il caldo non perdona, il pellegrinaggio annuale ai luoghi sacri dell'Islam ancora una volta si è trasformato in una carneficina. Le temperature roventi che si aggirano attorno ai 50 grandi e la calca sono stati killer dei pellegrini più fragili come anziani, malati e...

La Mecca, 20 giu. (askanews) – Il caldo non perdona, il pellegrinaggio annuale ai luoghi sacri dell’Islam ancora una volta si è trasformato in una carneficina. Le temperature roventi che si aggirano attorno ai 50 grandi e la calca sono stati killer dei pellegrini più fragili come anziani, malati e donne. Un bilancio definitivo ancora non è stato diffuso ma il numero delle vittime si aggrava ora dopo ora e secondo fonti diplomatiche citate dalla stampa internazionale sarebbero oltre 900. Servono a poco i punti dove prendere acqua e gli ombrelli per cercare riparo dal sole.