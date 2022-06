Strage di Uvalde, la scuola della sparatoria in Texas sarà demolita

La Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, dove si verificò la terribile sparatoria dello scorso 24 maggio, sarà demolita

La scuola elementare texana di Uvalde sarà demolita. La Robb Elementary School, che il 24 maggio scorso divenne teatro della terribile sparatoria di Salvador Ramos, che costò la vita a 19 studenti e a due insegnanti, scomparirà per sempre

Texas, la Robb Elementary School sarà demolita: era la scuola della sparatoria di Salvador Ramos

La decisione del sindaco è arrivata: la Robb Elementary School sarà demolita. Resa tristemente nota lo scorso 24 maggio, la Robb Elementary era la scuola in cui si è verificata la terribile sparatoria perpetrata dal 18enne Savador Ramos. Il sindaco della città, Don McLaughlin ha spiegato alla BBC che questa è la volontà dei cittadini: “Non è stata ancora decisa la data, ma a quanto mi risulta quella scuola sarà demolita.”

Le parole del sindaco: la demolizione della scuola

La Robb Elementary farà la stessa fine, dunque, della Sandy Hook Elementary School di Newtown, in Connecticut, che fu demolita dopo la strage del 2012 che costò la vita a 20 studenti e 6 persone adulte. “Non si cancellerà il dolore, ma almeno non si potrà mai chiedere a un bambino o a un insegnante di tornare in quell’istituto“ – spiega ancora McLaughlin.