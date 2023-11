Strage Fidene: P.Chigi, 'avvocatura Stato mai chiesto non luogo a procedere per Campiti'

Strage Fidene: P.Chigi, 'avvocatura Stato mai chiesto non luogo a proced...

Strage Fidene: P.Chigi, 'avvocatura Stato mai chiesto non luogo a proced...

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Relativamente al giudizio a carico di Claudio Campiti per l’omicidio di Fabiana De Angelis, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio, l’Avvocato dello Stato non ha mai chiesto nell’udienza preliminare che non si procedesse a carico...