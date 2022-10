Ancora una tragedia legata al possesso libero di armi da fuoco e strage in Nord Carolina, con 5 persone uccise ed il killer arrestato

Strage in Nord Carolina, 5 persone uccise e killer arrestato secondo alcune fonti ed ancora in fuga secondo altre: fra e vittime della sparatoria di Raleigh in North Carolina c’è anche un poliziotto fuori servizio. Il dato è che poche ore fa cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta nella serata del 13 ottobre a Raleigh.

Ansa spiega che in un primo momento le autorità cittadine “avevano invitato i residenti a rimanere in casa e avevano poi riferito dell’arresto di un sospetto”, che risulta invece ancora in fuga.

Strage in Nord Carolina, 5 persone uccise

Al momento risulta ignoto il movente dell’aggressione. La polizia cittadina ha spiegato invece che le prime due vittime sono state portate in ospedale ed uno di essi era un ufficiale del Raleigh K9 con ferite non mortali.

L’altra vittima è in condizioni critiche, lo aveva riferito il portavoce della polizia di Raleigh, il tenente Jason Borneo. Purtroppo dopo poche ore è morto anche il secondo uomo mentre altre tre persone erano state già censite fra le vittime della strage.

Il giallo e l’arresto di un “giovane maschio bianco”

Dal canto suo il governatore Roy Cooper ha detto: “Stanotte, il terrore ha raggiunto la nostra porta.

L’incubo di ogni comunità è arrivato a Raleigh, questo è un atto di violenza insensato, orribile e irritante che è stato commesso”. Poi la versione della Polizia di Raleigh che aveva dislocato anche squadre Swat in strada: il sospetto è stato arrestato poco dopo le 21:30 e si tratterebbe di “un giovane maschio bianco”. La sparatoria si è svolta intorno alle 17:00 nel quartiere di Hedingham, vicino alla Neuse River Greenway.