Prosegue nel Maine la caccia all’uomo per trovare Robert Card, 40enne responsabile di una strage. L’uomo ha causato la morte di 18 persone.

Strage nel Maine, assediata la casa del killer: lui però è ancora in fuga

Nel Maine continua la caccia all’uomo per trovare Robert Card, 40enne ex militare e riservista dell’esercito che nella serata del 25 ottobre, armato con un fucile, è entrato in una sala da bowling e in un ristorante di Lewiston e ha ucciso 18 persone e ne ha ferite 13. Si tratta dell’ennesima sparatoria che ha riacceso il dibattito sulle armi in America e spinto il presidente Joe Biden a chiedere al Congresso il divieto delle armi d’assalto e una stretta sui controlli. La polizia è rimasta per tre ore davanti alla casa del killer. Ad un certo punto gli agenti hanno urlato “esci fuori con le mani alzate” e “sei sotto arresto” ma non è chiaro se le frasi fossero rivolte al ricercato. Dopo alcune ore le forze dell’ordineranno lasciato la zona. Intanto, Lewinston ha chiuso tutte le attività e nessuno sta uscendo di casa, come richiesto dalla polizia.

Strage nel Maine: la dinamica e il killer in fuga

L’allarme è scattato verso le sette di sera del 25 ottobre, quando la polizia ha ricevuto la prima chiamata per colpi d’arma da fuoco al bowling Just-in-Time, che ospitava una serata dedicata ai teenager. Poco dopo sono arrivate decine di altre telefonate per una sparatoria nel ristorante Schemengees. La caccia all’uomo è iniziata subito, ma non ha ottenuto risultati. La polizia ha diffuso la foto di Robert Card e della sua auto, una Subaru Outback bianca. Inizialmente gli spari sono stati scambiati da alcuni testimoni come uno scherzo di Halloween, ma l’impressione è durata poco perché al bowling l’aggressore ha fatto sette vittime e poi altre otto al ristorante. Altre sono decedute in ospedale.

Robert Card era un riservista dell’esercito americano, nel quale si è arruolato nel 2002. Recentemente ha iniziato a soffrire di problemi psichici ed è stato ricoverato in un centro specializzato dopo aver mostrato comportamenti sospetti durante alcune esercitazioni. I suoi problemi psichici, però, non gli hanno impedito di impossessarsi di un fucile d’assalto. L’aggressore è molto abile negli spazi aperti ed è un abile tiratore e forse è in possesso di una radio della polizia che gli consente di sapere in anticipo gli spostamenti degli agenti che lo stanno cercando. “È pericoloso” ha ribadito la polizia.