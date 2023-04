Strage nel naufragio di Cutro, consegnato all'Italia il quinto presunto scafista

La giustizia per l’orrore del 26 febbraio scorso non si ferma e per la strage nel naufragio di Cutro è stato consegnato all’Italia il quinto presunto scafista. Il 27enne turco Gun Ufuk è stato estradato al valico di Tarvisio dalle autorità austriache. L’uomo era stato arrestato perché ritenuto uno dei responsabili del viaggio dei migranti terminato con la strage avvenuta a Cutro che fece 94 vittime.

Cutro, consegnato all’Italia il quinto scafista

Da quanto si apprende le indagini sul naufragio di Cutro non si fermano ed alle 10 di stamane è stato consegnato consegnato alle autorità italiane, alla frontiera di Tarvisio il presunto quinto scafista. Ufuk era stato fermato alcune settimane fa in Austria ed il cittadino turco di 27 anni era finito in tacca di mira della squadra mobile di Crotone e dalla sezione operativa navale della Guardia di finanza di Crotone.

L’arresto a Graz da parte dell’unità “Fast”

L’arresto di Ufuk, da quanto si apprende, era scattato il 7 marzo nei pressi di Graz grazie alla collaborazione con l’Unità Fast (Fugitive Active Search team) del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale. Nel suo caso ed a suo carico era stato spiccato un mandato di arresto europeo. Il 27enne è stato condotto dalla polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Udine.