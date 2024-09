Strage Paderno: giovedì al Beccaria l'udienza di convalida dell'arresto

Milano, 3 set. (Adnkronos) - E' fissato per giovedì 5 settembre l'interrogatorio di convalida dell'arresto del 17enne di Paderno Dugnano (Milano) accusato di aver ucciso a coltellate il fratello di 12 anni e i genitori. L'udienza si terrà in mattinata nel carcere Be...

Milano, 3 set. (Adnkronos) – E' fissato per giovedì 5 settembre l'interrogatorio di convalida dell'arresto del 17enne di Paderno Dugnano (Milano) accusato di aver ucciso a coltellate il fratello di 12 anni e i genitori. L'udienza si terrà in mattinata nel carcere Beccaria dove il giovane si trova da dopo la confessione in cui ha parlato di un "malessere personale". La procura per i minorenni ha chiesto la convalida e oggi le pm gli hanno chiesto ulteriori chiarimenti sul possibile movente. Lo studente ha ribadito il suo "disagio", ma anche la voglia di "liberarsi, emanciparsi dalla famiglia", anche se non li 'accusa' di episodi specifici.