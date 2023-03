Strage sfiorata per un soffio in Brasile, crolla il tetto di un centro commer...

Strage sfiorata per un soffio in Brasile, crolla il tetto di un centro commer...

Strage sfiorata per un soffio in Brasile, crolla il tetto di un centro commer...

Voragine proprio sopra la zona ristorante e strage sfiorata per un soffio in Brasile, crolla il tetto di un centro commerciale

Un boato immenso ed una voragine nel cielo da cui piovevano veicoli, strage sfiorata per un soffio in Brasile, dove crolla il tetto di un centro commerciale. Da quanto si apprende dai lanci meda e dalle numerose immagini diffuse sui social il tetto crollato era al tempo stesso un parcheggio e decine di auto sono precipitate giù nei locali per fortuna non affollati.

Crolla il tetto di un centro commerciale

Solo il caso e un problema ha voluto che nessuno di quegli enormi proiettili, fra auto e pezzi della struttura, cadessero addosso alle persone. Quell’incredibile crollo è avvenuto in un centro commerciale: i video e le foto, specie su Twitter e Facebook, mostrano chiaramente dove il tetto dell’edificio, dove si trovavano anche i parcheggi, ha ceduto inghiottendo le auto in sosta. Si è trattato di un terribile sinistro che “miracolosamente non ha fatto registrare né vittime né feriti”, come spiega Leggo. Qui sotto potete recuperare le immagini dell’accaduto.

Absurdo isso no Osasco Plaza Shopping.

Parte do estacionamento CAIU mano pic.twitter.com/T9cuHJkiR5 — aliviada (@aliviadaa) March 8, 2023

Settore chiuso per una perdita idrica

Ma dove è accaduto tutto? E quando? L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio al centro commerciale Osasco Plaza di San Paolo, in Brasile. Dopo il boato la voragine ha inghiottito cinque automobili. Ed il settore sottostante alla zona del crollo quello che ospita i ristoranti. Caso ha voluto che lo stesso fosse stato sgombrato poco prima a causa di una perdita. Le telecamere di sicurezza del centro commerciale hanno ripreso il momento del disastro senza vittime.