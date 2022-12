Strage sulle strade italiane: 25 vittime nel fine settimana

Numerosi gli incidenti avvenuti durante l’ultimo fine settimane: secondo Associazione amici della Polizia stradale, le vittime della strada sarebbero ben 25.

I tragici numeri di novembre

Numeri da strage anche in questo weekend sulle strade italiane, con 25 morti e diversi feriti, secondo i dati dell’Associazione amici della Polizia stradale, incaricata da anni a tenere questa triste conta.

L’Asaps segnala che a novembre nei fine settimana sono morte 79 persone sulle strade, di cui 13 motocilisti, sette ciclisti e 12 pedoni. Nel periodo estivo erano stati 448 i morti tra giugno, luglio e agosto, mentre ad ottobre ben 139.

Tra le vittime anche un bambino di 1 anno e mezzo

La vittima più giovane è un bambino di un anno e mezzo, che ieri sera – domenica 4 dicembre – a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, è stato trasportato in ospedale ad Alessandria in condizioni gravissime ed è deceduto oggi.

Nello schianto sono rimasti feriti anche la madre e il padre, entrambi di origine macedone, e un’altra persona. Le vittime si trovavano a bordo di una Citroen, quando è avvenuto il fatale impatto con un Suv Audi sulla provinciale 28.

Incidenti stradali per l’Italia

Già tra venerdì 2 e sabato 3 c’erano stati altri incidenti mortali. A Nembro, in provincia di Bergamo, una Volkswagen Golf con a bordo quattro giovani è finita fuori strada e si è ribaltata in un fosso. Uno dei quattro, Manuel Rota Graziosi, 22 anni, non ce l’ha fatta; gli altri a bordo sono rimasti feriti.

Ancora, Un 47enne è morto alla guida di un furgone a Saccologno, nel Padovano, e un motociclista di 46 anni a Scicli, nel Ragusano, finendo contro un palo della luce, intorno alle 15 del 2 dicembre.