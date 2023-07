Danni enormi per una azienda del viterbese e 14 mila esemplari morti. Una strage di tacchini a Farnese è il drammatico bilancio che emerge dallo spegnimento di un incendio divampato la mattina presto del 10 luglio.

Strage di tacchini nel viterbese: indagini in corso

Sono le ore 6 del 10 luglio. La mattinata ai capannoni di un’azienda d’allevamenti in località Cupa, campagne del Farnese, non è allietata come al solito dai gloglottii delle migliaia di tacchini stipati. Lo stridore dei poveri animali è stato soffocato dalle fiamme. Un incendio che non ha lasciato scampo ai circa 14 mila esemplari allevati in quest’area del viterbese. A quell’ora i tacchini erano chiusi nel loro rifugio che si è trasformato in una trappola letale.

I pompieri del Comando provinciale di Viterbo contattati al 112 non hanno potuto fare altro che spegnere il fuoco e appurare che non ci sono stati feriti tra i lavoratori dell’impresa. Ci sono volute squadre di supporto da Roma per spegnere il rogo che ha distrutto un capannone grande quasi 2mila metri quadri e mettere in sicurezza l’area.

Le indagini e le carcasse smaltite

I danni sono ingenti, mentre sulla natura dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Tuscania, con il supporto del personale Arpa. Gli esperti dovranno accertare la dinamica dell’accaduto e lo stato in cui erano allevati gli animali, come in questi casi richiedono le procedure dell’Asl.

“Il materiale combusto non genera microinquinanti quali diossine e PCB, per cui non è risultato necessario effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria”, fanno sapere dall’agenzia regionale Arpa.

Ora i tecnici “stanno intervenendo per occuparsi degli aspetti legati alla gestione dei rifiuti e alle acque di spegnimento”.

Nel computo della tragedia bisogna mettere in conto anche le operazioni di smaltimento delle macerie della struttura e delle carcasse degli animali. Un prezzo che paghiamo tutti, animali compresi, per gli allevamenti intensivi.