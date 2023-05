Strage negli USA: uccide madre, nonna e dirigente del lavoro, poi si suicida

Tragedia in Georgia, negli USA, dove un 26enne ha fatto una strage: ha ucciso mamma, nonna e titolare del lavoro, e poi si è suicidato.

Strage in Georgia: uccide 3 persone e si suicida

Ha ucciso la madre e la nonna nelle loro rispettive abitazioni, poi è andato al lavoro e ha ammazzato anche il suo capo – una dirigente di un locale McDonald’s – prima di rivolgere l’arma contro sé stesso per suicidarsi.

È lo sconvolgente racconto della giornata di un giovane statunitense di 26 anni, che ha gettato nel caos la cittadina di Moultrie, capoluogo della contea di Colquitt, nello stato della Georgia, in negli USA. I tre omicidi sono avvenuti in successione giovedì mattina, 4 maggio, ora locale, da un uomo di nome Kentavious White.

La ricostruzione della tragedia e le indagini

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la manager uccisa pare avesse appena aperto il locale, e poco dopo aver fatto entrare l’uomo per il turno mattutino, sarebbe stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco. Subito dopo l’uomo è entrato, ha rivolto la pistola contro se stesso e si è ucciso.

Solo dopo la sparatoria nel locale, la polizia ha scoperto che in precedenza l’uomo aveva usato la stessa arma per uccidere mamma e nonna in due case vicine della stessa città. La madre era già morta mentre la nonna era in gravissime condizioni ed è stata trasportata in ospedale dove è deceduta poco dopo.