Strage Utoya, la Norvegia rende omaggio alle 77 vittime

La Norvegia rende omaggio alle 77 persone uccise il 22 luglio 2011 nel peggiore attacco che il paese abbia conosciuto dalla fine della seconda guerra mondiale. L’autore degli omicidi di Oslo e Utoya, Anders Breivik , è stato condannato nel 2012 a 21 anni di carcere, la pena massima nel paese scandinavo.

Dieci anni fa Breivik uccise 69 persone, per lo più adolescenti, durante un campus estivo della gioventù laburista sull’isola norvegese di Utoya. Astrid Eide Hoem, sopravvissuta agli attacchi e capo della Lega giovanile del Partito laburista (Auf), ha affermato durante la cerimonia commemorativa che “il razzismo mortale e l’estremismo di estrema destra sono vivi tra noi”.

La premier norvegese, Erna Solberg, chiede al Paese di opporsi all’odio.

In precedenza, il neonazista aveva fatto esplodere una bomba vicino alla sede del governo di Oslo, uccidendo altre otto persone. Condannato a 21 anni di carcere, una pena che potrebbe essere estesa a tempo indeterminato, il terrorista norvegese è diventato, negli anni, un punto di riferimento ideologico per una frangia violenta e radicalizzata dell’estrema destra in Francia e in altri Paesi.