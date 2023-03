Stragi: Fiano (Pd), 'vergogna che P. Chigi non sia parte civile su piazza della Loggia'

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Il governo italiano non si costituisce parte civile al nuovo processo per la strage di Piazza Fontana contro Zorzi e Toffaloni. Lo apprendiamo dalle prime battute dell'udienza preliminare, gli indagati non sono presenti in aula. Oltre alle famiglie delle vittime...

Roma, 23 mar (Adnkronos) – "Il governo italiano non si costituisce parte civile al nuovo processo per la strage di Piazza Fontana contro Zorzi e Toffaloni. Lo apprendiamo dalle prime battute dell'udienza preliminare, gli indagati non sono presenti in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono costituiti parte civile il Comune di Brescia e le sigle sindacali che avevano indetto la manifestazione il 28 maggio 1974. Che vergogna Palazzo Chigi, che vergogna”. Lo scrive su Facebook l’esponente democratico ed ex deputato Pd Emanuele Fiano.