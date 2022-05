Stranger Things 4, Jonathan e Nancy: la stagione più terrificante

Roma, 21 mag. (askanews) – E’ una delle serie più viste e amate su Netflix e dopo quasi tre anni sta per tornare. Dal 27 maggio arriva il volume 1 di “Stranger Things 4”, il volume 2 sarà disponibile dal primo luglio. Tornano Millie Bobby Brown e tutti gli interpreti della serie che tra “Sottosopra”, paranormale, omaggi al cinema di fantascienza e agli anni ’80, appassiona milioni di fan del mondo.

La quarta stagione sarà più matura, come i ragazzi che sono cresciuti, più sviluppata come trama, perché ci si avvicina al finale, e tante cose devono essere spiegate; oltre che più spaventosa, hanno raccontato in anteprima due dei protagonisti, Charlie Heaton e Natalia Dyer, rispettivamente Jonathan Byers e Nancy Wheeler nella serie.

“Penso sia uno sviluppo naturale, nella prima stagione avevamo il Demogorgone quindi ora naturalmente dovremo avere un mostro e una storia più terrificante, e più minacce” ha detto Natalia Dyer.

“Stranger Things 4” è ambientato sei mesi dopo la battaglia che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. I protagonisti iniziano il liceo ma sono separati, perché i Byers e Undici si sono trasferiti in California e sarà più difficile far fronte alla nuova minaccia soprannaturale.

“C’è tanto che accade allo stesso tempo, da una parte il lato soprannaturale, poi i riferimenti agli anni ’80, ma il centro principale di questa serie sono sempre i personaggi, sono persone che non riescono a integrarsi perfettamente nella società e creano quindi un forte legame tra loro” ha spiegato Charlie Heaton.

I due attori sono coppia sul set e nella vita vera. “Questi ragazzi magari sono un po’ diversi – aggiunge Natalia – questo dimostra che non c’è bisogno di incastrarsi pr forza in un certo ruolo nella società o comportarsi in un certo modo

“E poi c’è l’amore, i fratelli Duffer, i registi, hanno cercato di mostrare anche questo, far vedere tutto quello che si riesce a fare con l’amore e l’amicizia”.

Netflix ha già confermato una quinta stagione, sarà l’ultima.