"Stranger Things 5 - Volume 2": svelato il trailer del gran finale

Roma, 15 dic. (askanews) – Manca poco al gran finale atteso dai fan di tutto il mondo. Rilasciato il trailer della seconda parte della quinta stagione di “Stranger Things” che promette un epilogo spettacolare, al griso di “Tutto ciò che abbiamo sempre creduto sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato”.

La conclusione della serie fenomeno si avvicina, con il debutto del Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre su Netflix, e l’ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana).

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i piccoli eroi protagonisti sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima.

Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta. La serie dei fratelli Duffer con tra gli altri Winona Ryder, David Harbour e Millie Bobby Brown dalla prima stagione nel 2016 a oggi è stata una delle più viste e acclamate su Netflix per il suo mix di fantascienza, avventura e richiami agli anni ’80 e al cinema di Spielberg.