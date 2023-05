I creatori di Stranger Things hanno confermato che la produzione della quinta stagione è stata ritardata a causa di uno sciopero. Una brutta notizia per i fan.

Stranger Things, brutte notizie per i fan: la produzione della quinta stagione è stata ritardata

I creatori di Stranger Things hanno confermato che la produzione della quinta stagione è stata ritardata a causa dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. Matt e Ross Duffer, conosciuti come Duffer Brothers, hanno annunciato questa cattiva notizia su Twitter. “La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese. Sebbene siamo entusiasti di iniziare la produzione con il nostro fantastico cast e troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo che tutti possiamo tornare al lavoro. Fino ad allora… più e più volte” hanno scritto. Nonostante la quinta stagione sia stata annunciata lo scorso febbraio, non è ancora stata fissata una data di uscita.

I membri della Writers Guild of America hanno scioperato per la prima volta in 15 anni. I maggiori punti di contesa dei negoziati sono un aumento del salario minimo e più pagamenti e residui degli spettacoli mostrati sulle piattaforme streaming. “Nello streaming, le società non hanno accettato di pagare i residui allo stesso livello della trasmissione, o la stessa ricompensa per il successo che hanno tradizionalmente pagato nella trasmissione” ha dichiarato Charles Slocum, vicedirettore esecutivo della WGA West. Gli scrittori vogliono protezioni contro le mini-stanze in cui due o tre persone, con uno stipendio base, si occupano della sceneggiatura prima che ottenga il via libera. Vogliono anche protezioni contro l’uso dell’intelligenza artificiale.

Lo stipendio delle star aumenta

Gli sceneggiatori continuano a scioperare per la loro paga, mentre le star dello show sono pronte ad un aumento di stipendio. Il cast è diviso in livelli e le più grandi star sono Winona Ryder e David Harbour, destinate a guadagnare 9,5 milioni di dollari per l’intera stagione. Le star più giovani hanno stipendi minori, ma sicuramente considerevoli. Winona e David stanno guadagnando più volte quello che hanno guadagnato nella quarta stagione precedente. Le due star hanno ricevuto circa 350.000 dollari per episodio nella quarta stagione, che equivale a 2,8 milioni. Un secondo livello di stipendi include gli attori Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Noah Schnapp. Il quartetto guadagnerà 7 milioni ciascuno per la quinta stagione, così come Sadie Sink. L’altro gruppo di adolescenti, formato da Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke e Charlie Heaton, guadagnerà 6 milioni. Millie Bobby Brown non è inclusa in nessuno di questi livelli, per cui il suo stipendio è determinato separatamente.