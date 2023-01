Strangola i 3 figli, il marito: "L'ho perdonata, fatelo anche voi"

Negli Usa una donna strangola i 3 figli e il marito dice ai media: “L’ho perdonata, fatelo anche voi”.

Lo dice Patrick Clancy su sua moglie Lindsay autrice del terribile crimine innescato dalla depressione post parto. La donna, una 32enne infermiera, è accusata di ver strangolato i tre bambini piccoli della coppia a Duxbury, nello Stato USA del Massachusetts, uccidendone due. Ha detto Patrick alla NBC Boston: “Voglio chiedere a tutti voi di provare nel profondo di voi a perdonare Lindsay, come ho fatto io”.

“L’ho perdonata, fatelo anche voi”

Lui vuole solo che Lindsay “in qualche modo trovi la pace. La vera Lindsay era generosamente amorevole e premurosa verso tutti: me, i nostri figli, la famiglia, gli amici e i suoi pazienti. Le stesse fibre della sua anima sono amorevoli”. E ancora: “Tutto ciò che desidero per lei ora è che possa in qualche modo trovare la pace”. Il fascicolo è tenuto aperto dal procuratore distrettuale della contea di Plymouth, Tim Cruz e riguarda i terribili avvenimenti dello scorso 24 gennaio.

La terribile scena davanti ai soccorritori

Patrick aveva allertato i soccorsi dopo essersi accorto che la donna era saltata da una finestra di casa. I soccorritori erano giunti a razzo ed avevano trovato una scena tremenda: i corpi dei due bimbi in casa e il terzo gravemente ferito. Da quanto si apprende infatti il neonato di 7 mesi sopravvissuto alla strage è stato condotto al Boston Children’s Hospital dove lotta fra la vita e la morte.

La ricostruzione dice che i due figli maggiori, Cora di 5 anni, e Dawson di 3 sono morti in casa. Ha chiosato Patrick: “Amava essere un’infermiera, ma nulla corrispondeva al suo intenso amore per i nostri figli e alla dedizione per essere una madre. Era tutto ciò che desiderava. La sua passione mi ha insegnato come essere un padre migliore”.