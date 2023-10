La 31enne di origini albanesi si è spenta in ospedale dopo due giorni di agonia: era stata strangolata dal marito

Ancora un caso di femminicidio in Italia. L’episodio drammatico si è verificato a Savona dove la 31enne albanese Etleva Bodi è morta dopo aver subito un violento strangolamento da parte del marito Selami. La furia dell’uomo si era abbattuta sulla moglie in seguito ad una lite scoppiata per motivi di gelosia.

Morta strangolata dal marito: la violenza

Secondo quanto si apprende, era la notte tra giovedì e venerdì scorso quando, nell’appartamento del quartiere savonese di Villapiana, Etlena e Selami discutono animatamente per motivi di gelosia. La donna si chiude in stanza e inizia una telefonata – non è ancora stato chiarito con chi. Il marito da fuori sente quello che stava accadendo, fa irruzione nella camera da letto e stringe le sue mani sul collo della 31enne. Il gesto violentissimo ha portato la donna a cadere a terra priva di sensi: è stato lo stesso Selami a chiamare i soccorsi. Nelle stanze di fianco, nel frattempo, i quattro figli della coppia (tutti tra i 5 e gli 11 anni) stavano dormendo ignari di tutto.

Morta strangolata dal marito: il decesso

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto hanno trovato Etlena in gravissime condizioni di salute e l’hanno subito trasferita all’ospedale. I sanitari sono riusciti a rianimarla dopo un’ora di tentativi, ma dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, la 31enne è deceduta. Il marito è stato arrestato e portato al carcere ‘Marassi’ dove verrà interrogato nelle prossime ore.