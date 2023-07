Strasburgo, minuto di silenzio al Parlamento Europeo per Milan Kundera

Roma, 12 lug. (askanews) – Il parlamento Ue a Strasburgo ha osservato un minuto di silenzio per ricordare lo scrittore ceco-francese Milan Kundera, autore de “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, morto all’età di 94 anni.

Famoso in tutto il mondo per un’opera tradotta in quaranta lingue, Kundera è stato per molti versi uno scrittore misterioso.

Come informazione biografica, si è accontentato di dichiarare: “Milan Kundera è nato il 1 aprile 1929 a Brno in Cecoslovacchia. Nel 1975 si trasferisce in Francia”.