Strasburgo, oggi l’intervento di Mattarella al Consiglio d’Europa

Alle ore 12 il Presidente Sergio Mattarella pronuncerà il suo discorso nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Domani sarà il turno del Ministro Di Maio

Come si legge nella nota diffusa dal Quirinale: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene nella mattinata di oggi a Strasburgo, all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, su invito del Presidente, Tiny Kox, e in concomitanza della presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa”.

Il presidente è già arrivato al Palazzo d’Europa. sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo. Accolto dal presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Tini Kox, e dal Segretario generale Segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović, alle ore 12 il Capo dello Stato pronuncerà il suo discorso nell’emiciclo dell’organizzazione. La sessione è in corso da lunedì 25 aprile e si concluderà giovedì 28 aprile.

Guerra in Ucraina tema principale

L’invasione russa in Ucraina è stata ovviamente uno dei temi principali nei dibattiti in aula. Come riporta l’agenzia agensir, questa mattina ad esempio è previsto un confronto su “Conseguenze dell’aggressione persistente della Federazione russa contro l’Ucraina: ruolo e risposta del Consiglio d’Europa”.

Domani interviene il Ministro Di Maio

Nella giornata di domani è atteso invece il discorso di Luigi Di Maio, ministro italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, presidente di turno del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.