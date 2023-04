Strategia Finnair: nuove rotte verso Asia e Usa, molta Italia

Helsinki, 27 apr. (askanews) – A lungo basata sul collegamento tra Europa e Asia attraverso la breve rotta settentrionale e l’utilizzo dello spazio aereo russo, la compagnia aerea finlandese Finnair ha dovuto rivedere la sua strategia a seguito dell’invasione russa in Ucraina. Nuove rotte e un significativo cambiamento dell’ambiente operativo si sono resi necessarie per far sì che Finnair potesse tornare ad essere competitiva. Come spiega ad askanews Topi Manner, CEO di Finnair.

“Uno dei capisaldi delle nostre nuove strategie è che abbiamo introdotto una rete geograficamente più bilanciata, quindi ci siamo orientati verso ovest, abbiamo aumentato le nostre destinazioni negli Stati Uniti, ad esempio introducendo nuove rotte come Dallas e Seattle, oltre a New York, Los Angeles, Chicago e Miami che avevamo già in passato. E abbiamo anche mantenuto il nostro punto d’appoggio nei nostri principali mercati asiatici, nelle mega città dell’Asia come Tokyo, Osaka, Seul, Shangai e molte altre”.

La nuova strategia di Finnair si concentra sulla costruzione di una compagnia aerea competitiva, con l’obiettivo di raggiungere il livello di redditività comparabile al periodo pre-pandemia. Le azioni chiave per raggiungere l’obiettivo comprendono una rete geograficamente più equilibrata che colleghi l’Europa all’Asia, all’India e al Medio Oriente, e al Nord America attraverso l’hub domestico di Finnair, Helsinki, compresa una forte presenza nazionale, una riduzione della flotta per ottimizzare la rete futura, un rafforzamento significativo dei ricavi delle unità grazie a una migliore offerta digitale, a prodotti competitivi e alla possibilità di scelta per i clienti, riduzione dei costi unitari di circa il 15% rispetto al livello del 2019 per essere competitivi in tutti i mercati; infine la creazione di un bilancio sostenibile che consenta all’azienda di investire nel futuro.

“I passeggeri trovano nuove destinazioni nella rete Finnair: ad esempio, dall’Italia i nostri passeggeri si collegano alle nostre destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l’hub di Helsinki e anche in Giappone. E anche durante l’estate voliamo verso sei destinazioni in Italia. Voliamo a Roma, Milano, Venezia, Verona, Bologna e Napoli. E su Milano voliamo sia su Malpensa che su Linate”, conclude il Ceo di Finnair.

