Strategie di AEO per affrontare il cambiamento del search

1. Problema/scenario

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle tecnologie di ricerca ha portato a un netto cambiamento nel panorama SEO. Recenti studi indicano che il tasso di clic organico (CTR) è crollato drasticamente, con una diminuzione del 32% per la prima posizione e del 39% per la seconda a causa delle AI Overviews. Ad esempio, Forbes ha registrato un calo del 50% nel traffico, mentre il Daily Mail ha visto una riduzione del 44%.

Questo fenomeno è aggravato dall’aumento delle zero-click search, che raggiungono il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e il 99% con ChatGPT.

2. Analisi tecnica

Per comprendere il cambiamento in atto, è essenziale analizzare come funzionano i nuovi motori di ricerca basati su intelligenza artificiale. Le piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI Mode utilizzano modelli fondazionali e Retrieval-Augmented Generation (RAG). A differenza dei motori di ricerca tradizionali, i motori di risposta selezionano le fonti basandosi su una serie di pattern di citazione e meccanismi di grounding. L’analisi della source landscape diventa quindi fondamentale per capire quali contenuti vengono citati e perché.

3. Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare la source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup di Google Analytics 4 (GA4) con regex per bot AI

con per bot AI Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per favorire l’ AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi regolarmente

Mantenere una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia di distribuzione attuata

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da usare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale sistematico per verificare l’efficacia delle strategie

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con altatraction

4. Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

con schema markup in ogni pagina importante Formulare H1/H2 in forma di domanda

in forma di domanda Includere un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo

Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript

Controllare il robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Scrivere recensioni recenti su G2 e Capterra

e Pubblicare articoli suMedium,LinkedIneSubstack

5. Prospettive e urgenza

Le aziende che adottano rapidamente queste strategie possono ottenere un vantaggio competitivo significativo. Al contrario, chi ritarda nell’implementazione corre il rischio di rimanere indietro nel nuovo panorama della ricerca online. L’evoluzione futura potrebbe portare a modelli di pay per crawl, come quelli proposti da Cloudflare, rendendo necessaria un’ulteriore evoluzione delle strategie di ottimizzazione.