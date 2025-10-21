Strategie di AEO per l'ottimizzazione dei motori di ricerca basati su AI

Problema/scenario

Negli ultimi anni, la transizione da motori di ricerca tradizionali a piattaforme di intelligenza artificiale ha radicalmente cambiato il panorama della visibilità online. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di clic (CTR) per la prima posizione è crollato da 28% a 19% (-32%) a causa dell’introduzione di strumenti di AI search come Google AI Mode e ChatGPT.

Alcuni editori, come Forbes, hanno registrato una diminuzione del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto un calo del 44%. Questa evoluzione è fondamentale da comprendere, poiché le modalità di interazione degli utenti con i contenuti sono in continua evoluzione.

Analisi tecnica

Il funzionamento dei motori di risposta, come ChatGPT e Claude, si basa su modelli fondazionali e su tecnologie di recupero aumentato (RAG). Mentre i motori di ricerca tradizionali si concentrano sulla visibilità, i motori di risposta si orientano verso la citabilità. La differenza principale risiede nel modo in cui le informazioni vengono estratte e presentate. I modelli fondazionali elaborano enormi set di dati per generare risposte contestualmente rilevanti, mentre i sistemi RAG integrano informazioni da fonti esterne per migliorare l’accuratezza.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave per il testing.

per il testing. Condurre test su ChatGPT , Claude , Perplexity e Google AI Mode .

, , e . Setup di Google Analytics 4 (GA4) con regex per bot AI.

con regex per bot AI. Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per migliorarne l’ AI-friendliness .

. Pubblicare contenuti freschi e rilevanti.

Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia , Reddit e LinkedIn .

, e . Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment .

, , , . Utilizzare strumenti come Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . Condurre untesting manuale sistematico.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave .

. Identificare nuovi competitor emergenti.

Aggiornare contenuti non performanti.

Espandere su temi contraction.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

con schema markup in ogni pagina importante. Utilizzare H1/H2 in forma di domanda.

in forma di domanda. Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo.

all’inizio dell’articolo. Verificare l’ accessibilità senza JavaScript.

senza JavaScript. Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro.

con linguaggio chiaro. Richiedere review fresche su G2 / Capterra .

su / . Pubblicare suMedium,LinkedIneSubstack.

Prospettive e urgenza

Le aziende devono adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche della ricerca. Coloro che agiranno per prime otterranno un vantaggio competitivo significativo, mentre le imprese che attendono rischiano di rimanere indietro. Il futuro del panorama della ricerca potrebbe includere modelli di pagamento come il Pay per Crawl di Cloudflare, rendendo necessarie strategie di ottimizzazione ben pianificate.