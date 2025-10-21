Strategie di AEO per l'ottimizzazione dei motori di ricerca basati su AI

Argomenti trattati
Problema/scenario
Negli ultimi anni, la transizione da motori di ricerca tradizionali a piattaforme di intelligenza artificiale ha radicalmente cambiato il panorama della visibilità online. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di clic (CTR) per la prima posizione è crollato da 28% a 19% (-32%) a causa dell’introduzione di strumenti di AI search come Google AI Mode e ChatGPT.
Alcuni editori, come Forbes, hanno registrato una diminuzione del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha visto un calo del 44%. Questa evoluzione è fondamentale da comprendere, poiché le modalità di interazione degli utenti con i contenuti sono in continua evoluzione.
Analisi tecnica
Il funzionamento dei motori di risposta, come ChatGPT e Claude, si basa su modelli fondazionali e su tecnologie di recupero aumentato (RAG). Mentre i motori di ricerca tradizionali si concentrano sulla visibilità, i motori di risposta si orientano verso la citabilità. La differenza principale risiede nel modo in cui le informazioni vengono estratte e presentate. I modelli fondazionali elaborano enormi set di dati per generare risposte contestualmente rilevanti, mentre i sistemi RAG integrano informazioni da fonti esterne per migliorare l’accuratezza.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore.
- Identificare25-50 prompt chiaveper il testing.
- Condurre test suChatGPT,Claude,PerplexityeGoogle AI Mode.
- Setup diGoogle Analytics 4 (GA4)con regex per bot AI.
- Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti per migliorarne l’AI-friendliness.
- Pubblicare contenuti freschi e rilevanti.
- Assicurare una presenza cross-platform suWikipedia,RedditeLinkedIn.
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment.
- Utilizzare strumenti comeProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- Condurre untesting manuale sistematico.
Fase 4 – Refinement
- Iterare mensilmente suiprompt chiave.
- Identificare nuovi competitor emergenti.
- Aggiornare contenuti non performanti.
- Espandere su temi contraction.
Checklist operativa immediata
- ImplementareFAQcon schema markup in ogni pagina importante.
- UtilizzareH1/H2in forma di domanda.
- Includere un riassunto di3 frasiall’inizio dell’articolo.
- Verificare l’accessibilitàsenza JavaScript.
- Controllarerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
- Aggiornare il profiloLinkedIncon linguaggio chiaro.
- Richiederereview freschesuG2/Capterra.
- Pubblicare suMedium,LinkedIneSubstack.
Prospettive e urgenza
Le aziende devono adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche della ricerca. Coloro che agiranno per prime otterranno un vantaggio competitivo significativo, mentre le imprese che attendono rischiano di rimanere indietro. Il futuro del panorama della ricerca potrebbe includere modelli di pagamento come il Pay per Crawl di Cloudflare, rendendo necessarie strategie di ottimizzazione ben pianificate.