Strategie di ottimizzazione per i motori di ricerca AI

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento drastico, con l’emergere di motori di ricerca basati su AI come ChatGPT, Google AI Mode e Claude. Questo ha portato a un aumento significativo delle zero-click search, che oggi raggiungono il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e 99% con ChatGPT.

Le conseguenze sui tassi di click-through rate (CTR) sono state devastanti, con un crollo del CTR organico che ha visto la prima posizione scendere da 28% a 19% (-32%).

Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato un calo del 50% e 44% rispettivamente nel traffico, evidenziando l’urgenza di adattarsi a questo nuovo paradigma di citabilità piuttosto che di semplice visibilità.

Analisi tecnica

I motori di ricerca basati su intelligenza artificiale operano su principi distinti rispetto ai tradizionali motori di ricerca. Le tecnologie come i foundation models e il retrieval-augmented generation (RAG) costituiscono la base di questi nuovi sistemi. I meccanismi di grounding e citation patterns influenzano le modalità di selezione e citazione delle fonti. Ad esempio, ChatGPT tende a fornire risposte più concise, ma con una maggiore dipendenza da contenuti già esistenti. Al contrario, piattaforme come Perplexity offrono un’interazione più dinamica con l’utente.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode

Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturazione contenuti per AI-friendliness

Pubblicazione di contenuti freschi

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Tool da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale in modo sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante

Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Fornire un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare il file robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Pubblicare recensioni fresche su G2 e Capterra

e Aggiornare le informazioni suWikipediaeWikidata

Prospettive e urgenza

Il momento attuale presenta opportunità significative per i first movers; tuttavia, chi ritarda può subire un notevole svantaggio competitivo. L’evoluzione della ricerca potrebbe portare all’emergere di modelli di business innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare, il quale potrebbe modificare radicalmente le dinamiche del settore.