Strategie di ottimizzazione per la ricerca basata su AI

L'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti cercano informazioni online. È fondamentale comprendere queste dinamiche per ottimizzare le proprie strategie.

Problema/scenario

Negli ultimi due anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode, le aziende hanno registrato una diminuzione significativa del CTR organico. Ad esempio, Forbes ha visto un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha riportato un decremento del 44%.

Questo passaggio verso le zero-click search sta trasformando il modo in cui i contenuti vengono visualizzati e utilizzati.

Analisi tecnica

La differenza principale tra i tradizionali motori di ricerca e quelli basati su AI risiede nel modo in cui elaborano e restituiscono le informazioni. I motori di risposta, come quelli basati su foundation models, utilizzano tecniche come il retrieval-augmented generation (RAG) per fornire risposte più contestualizzate e pertinenti. ChatGPT, ad esempio, presenta una percentuale di zero-click che varia dal 78% al 99%, mentre Google AI Mode ha raggiunto il 95%.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

  • Mappare ilsource landscapedel settore
  • Identificare 25-50prompt chiave
  • Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
  • Setup diAnalytics(GA4 con regex per bot AI)
  • Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

  • Ristrutturare i contenuti per l’AI-friendliness
  • Pubblicare contenuti freschi
  • Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
  • Milestone:implementare contenuti ottimizzati e distribuire la strategia

Fase 3 – Assessment

  • Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment
  • Strumenti da utilizzare:Profound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
  • Implementare untesting manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

  • Iterare mensilmente suiprompt chiave
  • Identificare nuovi competitor emergenti
  • Aggiornare contenuti non performanti
  • Espandere su temi con traction

Checklist operativa immediata

  • Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante
  • Utilizzare H1/H2 in forma di domanda
  • Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio degli articoli
  • Verificare l’accessibilità senza JavaScript
  • Controllare ilrobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
  • Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
  • Pubblicare recensioni fresche su G2/Capterra
  • Testare mensilmente 25 prompt documentati

Prospettive e urgenza

La transizione verso i motori di ricerca basati su AI è ancora in fase embrionale, ma il tempo per adattarsi sta per scadere. Le aziende che adotteranno per prime queste strategie saranno in grado di ottenere un vantaggio competitivo significativo. I rischi per chi aspetta sono concreti, soprattutto in considerazione dell’imminente evoluzione di modelli come il Pay per Crawl di Cloudflare.