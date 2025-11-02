Strategie di ottimizzazione per la ricerca basata su AI

L'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti cercano informazioni online. È fondamentale comprendere queste dinamiche per ottimizzare le proprie strategie.

Problema/scenario

Negli ultimi due anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode, le aziende hanno registrato una diminuzione significativa del CTR organico. Ad esempio, Forbes ha visto un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha riportato un decremento del 44%.

Questo passaggio verso le zero-click search sta trasformando il modo in cui i contenuti vengono visualizzati e utilizzati.

Analisi tecnica

La differenza principale tra i tradizionali motori di ricerca e quelli basati su AI risiede nel modo in cui elaborano e restituiscono le informazioni. I motori di risposta, come quelli basati su foundation models, utilizzano tecniche come il retrieval-augmented generation (RAG) per fornire risposte più contestualizzate e pertinenti. ChatGPT, ad esempio, presenta una percentuale di zero-click che varia dal 78% al 99%, mentre Google AI Mode ha raggiunto il 95%.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup di Analytics (GA4 con regex per bot AI)

(GA4 con regex per bot AI) Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per l’AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:implementare contenuti ottimizzati e distribuire la strategia

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Implementare untesting manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave

Identificare nuovi competitor emergenti

Aggiornare contenuti non performanti

Espandere su temi con traction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio degli articoli

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare il robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Pubblicare recensioni fresche su G2/Capterra

Testare mensilmente 25 prompt documentati

Prospettive e urgenza

La transizione verso i motori di ricerca basati su AI è ancora in fase embrionale, ma il tempo per adattarsi sta per scadere. Le aziende che adotteranno per prime queste strategie saranno in grado di ottenere un vantaggio competitivo significativo. I rischi per chi aspetta sono concreti, soprattutto in considerazione dell’imminente evoluzione di modelli come il Pay per Crawl di Cloudflare.